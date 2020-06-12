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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А что насчет #11834?
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1205
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 12.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По прилёту пролетает над гнездом кукушки с соц помощью

Ага, щазз... Все дружно подали заявку на помощь 42500, оплатив (ВНЕЗАПНО!) ЕСП! И дружно её получили. Потом хвастались друг перед дружкой в Инсте, ВК и т.д...
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.06.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Видео прослушали ?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12802
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Видео прослушали

Нет. Потерял, да и смысла не вижу - слова к делу не пришьешь, а закон я читал.
Прослушал. Ничего она такого не сказала - закон принят - это так. Поправки приняты - Дума не против. Но в принятом законе сказано, что п.1 (в котором самые поправки и есть)... - далее по тексту в той ветке.

В любом случае - кто и что бы ни говорил - всегда нужно опираться на документы, а не слова. Мне вон - при регистрации по РВП инспектор сказала что мне грозит УГОЛОВНАЯ ответственность, если не буду жить по месту регистрации. И я должен ей верить? На "понт" берут, потому что проверить это - та ещё заморочка.
[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2020 - 00:19]

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2020 - 00:22]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.06.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

---#11755 --- все же прослушайте
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.06.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

---Президент РФ и депутаты Государственной Думы РФ неоднократно отмечали, что все предложенные поправки будут приняты только при условии их одобрения большинством на общенародном голосовании. На самом деле, ничто не мешает утвердить окончательный список изменений даже при отрицательном волеизъявлении народа. Никаких ограничений для того законодательство РФ не содержит.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.06.20 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

---Кстати , можете уже купить брошюру с текстом новой Конституции - цена от 21 рубля.В настоящее издание включен официальный текст Конституции с новыми поправками, утвержденными Законом Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ.
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