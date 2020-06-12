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≡ 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставщику услуг предстоит ежедневно до конца года отслеживать не менее семи популярных пабликов в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках, фиксировать в них деструктивные настроения и передавать эти данные уполномоченным органам.
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§ Victor Yang
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
согласно договора

Предлог Согласно употребляется только с дательным падежом - согласно договорУ.
А по теме - совсем ничего страшного или плохого не вижу.
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§ юля елиссева
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.06.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои Абайки-подлизайки Рудному тоже нужны.
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§ юля елиссева
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.06.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из четырех фейковых ботов, наверняка и в форуме НГ появится.
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* abaika95
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Свои Абайки-подлизайки Рудному тоже нужны./




Ну должен же кто-то дяденькам "юлям" и серым волкам обьеснять в доступной форме что такое "зашибись" и что такое "плохо")))




Цитата-/А по теме - совсем ничего страшного или плохого не вижу./


Китайские,израильские,Америкнские веб-бригды а также Российские кремблеботы давно оседлали эту систему) но по мне лучше чтобы каждый гос орган имел своего представителя в СМИ вот тогда и дело пойдет)
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§ Обликоморале
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стал бы я за эти копейки, разбрасываться мыслями в соц.сетях... 8-)
20000 в день, плюс питание, соц. гарантии, бесплатный интернет - можно было есчо подумать 8-)
Совсем блогеров за людей не считают. :lol:
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§ Rexyn
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 212
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 12.06.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предлог Согласно употребляется только с дательным падежом - согласно договорУ.

Исправили, спасибо.
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* maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох ты ж какая жирная тема. )) это так Гаязов решил на надоедливых блоггеров внимания не обращать? :lol:
Пысы: Редакции респект за поднаготную "TaByS 2020". Талантливые ребята-самоучки работают там, на все руки мастера в этом ТОО)))
Не зря журналисты прошли тренинги по археологии на сайте госзакупок :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.06.2020 - 21:14]
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* abaika95
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не зря прошли тренинги по археологии на сайте госзакупок/


Это Сталкер инфу отрыл)
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* maxsaf
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это Сталкер инфу отрыл)

Красавчег. На следующий календарь он должен попасть полюбому
:lol:
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* maxsaf
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода смотрю пошла у акиматов на подлизаек, чья команда круче что-ли? Футбол отходит на второй план? :lol:
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* maxsaf
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
20000 в день, плюс питание, соц. гарантии, бесплатный интернет - можно было есчо подумать

Да ладно. 100 штук в месяц очень многих соблазнят, без всяких бонусов. Все же лучше чем 42500 за которые 2000 надо отслюнявить, и не факт что получишь.
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* maxsaf
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Стал бы я за эти копейки, разбрасываться мыслями в соц.сетях...

А это бесплатная мысль?))
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* maxsaf
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Один из четырех фейковых ботов, наверняка и в форуме НГ появится.

Нужно много попкорна. Битвы ботов не за горами :lol:
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* abaika95
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Все же лучше чем 42500 за которые 2000 надо отслюнявить, и не факт что получишь/




Не уж то из Канады запрашивали соц помощь?) Кому слюнявили?) Канадской конной полиции?))
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