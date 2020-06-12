abaika95 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4155

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:41 Цитата-/Свои Абайки-подлизайки Рудному тоже нужны./









Ну должен же кто-то дяденькам "юлям" и серым волкам обьеснять в доступной форме что такое "зашибись" и что такое "плохо")))









Цитата-/А по теме - совсем ничего страшного или плохого не вижу./





Китайские,израильские,Америкнские веб-бригды а также Российские кремблеботы давно оседлали эту систему) но по мне лучше чтобы каждый гос орган имел своего представителя в СМИ вот тогда и дело пойдет)