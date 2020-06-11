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§ NG.kz
Даже вирус в помощь должнику
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На манеже - снова те же. Манежем в данном случае являются залы судебных заседаний. В них с 2012 года встречаются представители АО «Продовольственная контрактная корпорация» и вышеназванного ТОО. Вопрос, сколько у нас можно судиться по делу, обстоятельства которого в главном не меняются? Ответ, который следует, увы, из практики судопроизводства - без конца.
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§ сайлау курманов
Re: Даже вирус в помощь должнику
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.06.20 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая-то безнадёга, списать и забыть. Однако, возможно руководство элеватора на самом деле умыкнул товар, а говорят испорчен. Тут без братков не разобраться...
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§ ACROS
Re: Даже вирус в помощь должнику
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 12.06.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //есть ощущение, что мы ходим по кругу.//

Галина, вы же в теме, лучше назовите фамилии людей ( а это люди из ближнего круга) стоящих за ТОО, и тогда - всем и всё станет понятно. Естественно за АО никто не стоит и оно ( также как и налоговики) НИКОГДА не выиграет процесс, по крайней мере пока этот ближний круг у власти и при деньгах.
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