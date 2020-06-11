ACROS Re: Даже вирус в помощь должнику #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 671

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:26 Цитата: //есть ощущение, что мы ходим по кругу.//



Галина, вы же в теме, лучше назовите фамилии людей ( а это люди из ближнего круга) стоящих за ТОО, и тогда - всем и всё станет понятно. Естественно за АО никто не стоит и оно ( также как и налоговики) НИКОГДА не выиграет процесс, по крайней мере пока этот ближний круг у власти и при деньгах.