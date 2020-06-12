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§ NG.kz
Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, 13-15 июня на территории Костанайской области, пройдут дожди с грозами. Местами возможны шквал и град, угрожающие нанести урон садам и огородам.
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§ alex_60
Re: Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь больше жары в этом году не будет.
15-20 днем самое то, больше не надо.
И ветерок с северных морей и океанов.
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§ Добринцофф
Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.06.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Надеюсь больше жары в этом году не будет. 15-20 днем самое то, больше не надо.

Слабак,люди на югах постоянно вот так мучаются.
Египтянам вообще можно только посочувствовать.
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§ drakon
Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
люди на югах постоянно вот так мучаются.

Откуда ему знать, об этом?... :oops:
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§ alex_60
Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Египтянам вообще можно только посочувствовать.


Давай одного египтяна к нам.
Зимой. В минус сорок.
Ему будет приятно.
Я знаю.
Тут дело в чем.
Мы тут живём от минус сорок до плюс сорок.
Никто от этого не умирает.
Египтянин при минус сорок умрёт.
Как и абориген с Севера умрёт в Египте.
Так что мы особая раса.
Живём посредине.
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§ alex_60
Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Откуда ему знать, об этом?.


Мнение поуехавшего особенно важно
В разделе погоды.
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