alex_60 Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8576

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:05 Цитата: Добринцофф:

Египтянам вообще можно только посочувствовать.



Давай одного египтяна к нам.

Зимой. В минус сорок.

Ему будет приятно.

Я знаю.

Тут дело в чем.

Мы тут живём от минус сорок до плюс сорок.

Никто от этого не умирает.

Египтянин при минус сорок умрёт.

Как и абориген с Севера умрёт в Египте.

Так что мы особая раса.

Живём посредине.