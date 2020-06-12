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≡ 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставщику услуг предстоит ежедневно до конца года отслеживать не менее семи популярных пабликов в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках, фиксировать в них деструктивные настроения и передавать эти данные уполномоченным органам.
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* Victor Yang
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
согласно договора

Предлог Согласно употребляется только с дательным падежом - согласно договорУ.
А по теме - совсем ничего страшного или плохого не вижу.
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* юля елиссева
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.06.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои Абайки-подлизайки Рудному тоже нужны.
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* юля елиссева
Re: 1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.06.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из четырех фейковых ботов, наверняка и в форуме НГ появится.
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