ainash Re: В даче взятки подозревается руководитель центра... #19





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 11.06.20 (Пользователи) Отправлено: - 10:07 Учитывая моменты которые сложились сейчас, могу точно быть уверенным, в том что характеристика данное сейчас Анатолий Анатольевичу, не соответсвует его реальности. Тоесть, его полное противоположность. Работаю в образовании с 2006 года, лично знакома с этим человеком уже 10 лет. Знаю, Анатолий Анатольевича как честного, целеустремленного гражданина. Он очень ответственный человек, который не будет раскидоваться словами. И взамен никогда ничего не трубующий. Помню его жизненное кредо "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Я думаю что сейчас будет много людей, которые могут мои слова подтвердить. Я не то что верить, я уверенна его невиновности.