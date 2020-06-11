/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолий Павличенко подозревается в даче взятки чиновнику из отдела образования Костаная. Взятка перечислялась на карту должностному лицу, чтобы он как можно быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок.
Читать новость

* abaika95
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.06.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Цымбалюк/



Действительно )



Цитата-/Elena93/



Уже косплей пошёл)



Цитата-/Ну хоть пол мы узнали стало быть, Василий не при чём/


Ну если выдадут сотрудника из образования может и ЦЫмбалюк попасть,будем смотреть
Профайл

§ maxsaf
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если выдадут сотрудника из образования может и ЦЫмбалюк попасть,будем смотреть

А разве начальник отвечает за подчиненных? Приведите пример))
Профайл

§ Гога
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
образования может и ЦЫмбалюк попасть

----Ну там вроде у него поддержка есть??
Профайл

§ Гога
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А разве начальник отвечает за подчиненных? Приведите пример))

----Даже и не знаю , это такая фантазия!!
Профайл

§ ainash
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
ainash


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 11.06.20
Отправлено: 12.06.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитывая моменты которые сложились сейчас, могу точно быть уверенным, в том что характеристика данное сейчас Анатолий Анатольевичу, не соответсвует его реальности. Тоесть, его полное противоположность. Работаю в образовании с 2006 года, лично знакома с этим человеком уже 10 лет. Знаю, Анатолий Анатольевича как честного, целеустремленного гражданина. Он очень ответственный человек, который не будет раскидоваться словами. И взамен никогда ничего не трубующий. Помню его жизненное кредо "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Я думаю что сейчас будет много людей, которые могут мои слова подтвердить. Я не то что верить, я уверенна его невиновности.
Профайл

§ yudjin
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ainash:
Работаю в образовании с 2006 года

без ОБРАЗОВАНИЯ?
Сделать столько ошибок это надо постараться!
Какой ценный кадр ainash, однако...
далеко пойдёт!
Профайл

* Victor Yang
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elena93:
. А тот кто просил и взял эту взятку

Вряд ли эту взятку требовали. Скорее всего, нужен был оборот. То что фирма своя - я ничего удивительного и ничего необычного не вижу. Хороший руководитель и специалист не может довольствоваться бюджетными окладами.
Профайл

§ yudjin
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Ну там вроде у него поддержка есть??

наверняка, дважды держаться на плаву, даже если работодатель против.

Видать кто-то под Васю копает.... из не озвученных кадров искать надо, которые подставы легко могут сделать... чтобы начальник за коррумпированным подчиненным сложил полномочия.
Профайл

* abaika95
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.06.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/разве начальник отвечает за подчиненных? Приведите пример)/




Закон вышел) президентский) там расписано)
А про примеры тут недавно другая газета писала что вроде как 11 человек областных в подвешенном состоянии находятся т.к. их подчинённые попались уже после вступления в силу закона) будем смотреть как антикор будет решать)




Цитата-/ну там вроде у него поддержка есть?/


Мало у кого в жизни и на работе нет поддержки) разве нет?) Кто-то где-то всегда поддержит) даже Розинова поддержали "всем миром")
Профайл

§ maxsaf
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
без ОБРАЗОВАНИЯ? Сделать столько ошибок это надо постараться!

Ну сейчас же совсем другие критерии при приеме на работу в отдел образования. Знание русского языка в списке значится в самом конце, мелким шрифтом, как опциональное))
Профайл

§ yudjin
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как опциональное))

ага, как иностранный язык оккупационных колонизаторов.
Профайл

§ ainash
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
ainash


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 11.06.20
Отправлено: 12.06.20 - 12:01
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Ирина_
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Ирина_


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 11.06.20
Отправлено: 12.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работаю в образовании более 21 года. Анатолия Анатольевича Павличенко знаю со времён его трудовой деятельности в качестве учителя информатики Джангильдинской средней школы. Профессионал, болеет за работу вопреки своему здоровью, времени. Знаю его как честного, справедливого, порядочного человека, всегда готового придти на помощь в трудную минуту. Уверена, что не о каких корыстных целях в данном случае речи даже не может быть. Надеюсь, что суд разберётся в сложившейся ситуации и примет правильное решение. Нашему образованию просто необходимы такие люди как Анатолий Анатольевич.
Профайл

* Victor Yang
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина_:
Работаю в образовании более 21

Когда прокомментировал один новый человек - могу понять что это сочувствующий. Когда появляется второй - уже ясен заказ или прлсьба. Вот только непонятно какая цель - что толку что вы его пытаетесь обелить здесь на форуме? Совершил нарушение - отвечай вне зависимости какой ты человек, как болеешь за работу и насколько порядочный и честный. Моду писать комментарии с Розинова взяли?
Профайл

* Обликоморале
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7529
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может он и вправду человек @честный, порядочный, справедливый@, но дыма без огня не бывает. Сам факт такого "вкусного" тендера, выигранного его супругой, уже заставляет задуматься.
Подставили? Ну а зачем же было подставляться и сознательно получается идти на правонарушения.
Тухло всё как-то, особенно после анонимных виртуальных защитников.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале, Victor Yang, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 3
Всего: 83

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 51 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 87.44 Ko -
^ Наверх