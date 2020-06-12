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§ NG.kz
Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан невменяемым в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство произошло почти год назад - 11 июля 2019 года - в доме родной сестры Аслана Муканова, где она проживала с мужем - Сериком Пшенбаевым. Боксер приехал в Казахстан после пятилетнего отсутствия.
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§ костанаец
Re: Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 12.06.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муканов взял нож и нанес зятю ШЕИ несколько ножевых ранений в шею.
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§ drakon
Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан невменяемым в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19379
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно и долго его,
били, по голове... :-o

[Исправлено: drakon, 12.06.2020 - 12:54]
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