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Добринцофф:
Спросите у немцев сколько они платят,
и про зарплату немцев тоже спросите.
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Змея Подколодная:
У нас тоже исправно все вывозят. Претензий нет к Тазалык. Такого скопления мусора никогда не было.
Если бы было все так хорошо, то еженедельной рубрики в НГ Свалки Костаная наверное не существовало.
В микрорайонах вывозят не всегда своевременно, особенно по выходным. Не раз уже отправлял фото в ЖКХ. Даже если опустошают контейнеры, то вокруг них на площадке и за ней не убирают неделями. Хотя должны подбирать вокруг контейнеров. Раз в две недели обязаны забирать крупногабаритный мусор, опять же не делается своевременно и полностью.
Переваливают вину на ПКСК и дворников... те обратно... замкнутый круг, погрязший в мусоре.
Всего лишь пара примеров...
Нет согласованной ежедневной системы уборки и вывоза мусора. Никто не хочет жить в чистоте и порядке... как в той Германии, на тарифы которой кивает тобылец...
А может просто начать выполнять свою работу ответственно?