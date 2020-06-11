Цитата: Горожанин_kst:

А ещё принимается положение для граждан РФ о верховенстве законов страны над международным правом.



Про карманные суды России уже анекдоты ходят. Говоря доступно, если какой-то толстосум решит тебя засудить, то никакие хождения за правдой по европейским судам уже не спасут. Наткнешся на произвол чиновников, проиграешь суд дома, в ЕСПЧ выйграешь, а с него как с гуся вода. Такие законы — они защищают властьимущих от народа, а простому Васе этот закон нужен не больше, чем кость в горле



[Исправлено: Muad Dib, 12.06.2020 - 01:05]