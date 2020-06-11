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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 июня 2020 года десятки казахстанцев попытались почувствовать себя гражданами «страны, вернувшейся с войны». Как-то так получилось, что смягчение противоэпидемических мер совпало по времени с послаблением политического режима.
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/этом объединялись с такими же недовольными и насильно захватывали власть./




Странно,откуда же у этих недовольных захвативших власть потом появились свои недовольные претендующие на власть?))

Недовольные же должны рай на земле строить после того как власть захватывают или нет?)
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§ Muad Dib
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 12.06.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А ещё принимается положение для граждан РФ о верховенстве законов страны над международным правом.


Про карманные суды России уже анекдоты ходят. Говоря доступно, если какой-то толстосум решит тебя засудить, то никакие хождения за правдой по европейским судам уже не спасут. Наткнешся на произвол чиновников, проиграешь суд дома, в ЕСПЧ выйграешь, а с него как с гуся вода. Такие законы — они защищают властьимущих от народа, а простому Васе этот закон нужен не больше, чем кость в горле :-P

[Исправлено: Muad Dib, 12.06.2020 - 01:05]
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