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≡ Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июня ТОО Тазалык-2012 поднимает тарифы на вывоз мусора. В частности, за вывоз мусора жителю многоквартирного дома придется заплатить 351,74 тенге (235,41 ранее). На сайте ТОО Тазалык-2012 о тарифах почему-то не упомянуто от слова совсем.
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§ директор пляжа
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доллар же поднялся, вот и они подняли сразу на 50%. а че не на сто сразу. Мусор как не вывозили должным образом так и не вывозят. Позорище.
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§ Сергей_я
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.06.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Мусор как не вывозили должным образом так и не вывозят. Позорище.

Да тут суммы копеечные, может это как-то исправит работу. Хотя очень слабо в это верится.
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§ alex_60
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8569
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас все вывозят должным образом.
в семь утра.
мусорка с баками хоть и не на виду,и закрыта от глаз ,
но всегда чисто.
площадка и подьезд/проход к ней засфальтирован.
в этом году по новой.
хотя и так нормально было.
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§ yudjin
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.06.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас все вывозят должным образом. в семь утра.

адресок?... а то верится с трудом.
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§ alex_60
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8569
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а то верится с трудом.


поверь на слово.
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§ yudjin
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.06.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поверь на слово.

не верю без фото доказательств.
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§ Сергей_я
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.06.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас все вывозят должным образом. в семь утра. мусорка с баками хоть и не на виду,и закрыта от глаз , но всегда чисто. площадка и подьезд/проход к ней засфальтирован. в этом году по новой. хотя и так нормально было.

Ну ну это точно не Костанай. Либо в ваших краях живет кто-то из ЖКХ или прочих ведомств.
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§ yudjin
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.06.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Либо в ваших краях живет кто-то из ЖКХ или прочих ведомств.

нее, это точно не показатель.
Мусорка в 30 метрах от жилья бывшего начальника ЖКХ в марте 2019 года не была примером, но с амбициями:
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§ директор пляжа
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да тут суммы копеечные, может это как-то исправит работу. Хотя очень слабо в это верится.

Суммы с каждого жильца дома каждого месяца ДОСТАТОЧНЫЕ.
если - крахоборы и работать не хотят, то это НЕ НОРМАЛЬНО.
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§ Гога
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
адресок?.

---Напротив *Тазалык*а почти .
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§ KOS77
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 11.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня претензий по вывозу мусора нет, убирают исправно (молодцы), если конечно какой-нибудь "баран" не парконется у баков на ночь. Но даже исправная (местами) работа, думаю не даёт повода накидывать сразу 50% в стоимость!? Цитата:
Сергей_я:
Да тут суммы копеечные,

Главное чтобы "аймак" Вас не услышал, а то также сочтёт свои тарифы "копеечными" и накинет 50-100% сверху...
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§ Гога
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут , как и автобусников ---- откройте ПОЛНОСТЬЮ свои доходы и расходы . Но нет , никогда !!Посчитайте объем контейнера , сколько жителей , норма ТБО на человека (и сколько действительно мусора на одного человека ) - и однако интересные цифры получаются. Там черная дыра.
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§ Сыкымы
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.06.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На сайте ТОО Тазалык-2012 о тарифах почему-то не упомянуто от слова совсем. Да и СМИ молчат.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38884?1591897924


Тогда "откуда дровишки"? "Из лесу, вестимо"? Или из квитанции ЕРЦ?
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