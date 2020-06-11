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≡ В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолий Павличенко подозревается в даче взятки чиновнику из отдела образования Костаная. Взятка перечислялась на карту должностному лицу, чтобы он как можно быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок.
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§ abaika95
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.06.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Цымбалюк/



Действительно )



Цитата-/Elena93/



Уже косплей пошёл)



Цитата-/Ну хоть пол мы узнали стало быть, Василий не при чём/


Ну если выдадут сотрудника из образования может и ЦЫмбалюк попасть,будем смотреть
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§ maxsaf
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7020
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если выдадут сотрудника из образования может и ЦЫмбалюк попасть,будем смотреть

А разве начальник отвечает за подчиненных? Приведите пример))
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§ Гога
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
образования может и ЦЫмбалюк попасть

----Ну там вроде у него поддержка есть??
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§ Гога
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А разве начальник отвечает за подчиненных? Приведите пример))

----Даже и не знаю , это такая фантазия!!
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