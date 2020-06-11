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§ NG.kz
Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности предотвратили два факта распространения наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.06.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Район оврага за 15 гаражами, что в Рудном, сплошным пустырем тянется на два километра, здесь нет камер слежения как в городе, за редким прохожим прогуливающих собак, больше никого нет. Тут отличное место для закладки маленьких порции наркотиков, которые продают по интернету. Однако, частенько на трассе что рядом , оставляют машину и начинается поиск потребителями этих самых закладок. Смею заверить, последних стало больше. Я по своей простоте думал что люди потеряли что-нибудь и помогал искать. Кто говорил ключи теряли или что другое. Пока знакомые не подсказали.
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§ peshexod
Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.06.20 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 90-х мой одноклассник был командирован в ЧУ и пропал (работал в органах).
Никогда с этим гадством мир не справится.

[Исправлено: Gljuk, 11.06.2020 - 10:10]
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§ Сергей kst
Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 11.06.20 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Никогда с этим гадством мир не справится.

Естессно,потому-что покровительство с самого верха.Это один из самых прибыльных рынков-добыча полезных ископаемых,рынок оружия и рынок наркотиков.148 грамм- крупная партия,насмешили.Это мелкие внесистемные торгаши,решившие подзаработать,и думающие что они умнее всех.Таких "внесистемных" кураторы рано или поздно находят,и сливают полиции.А полиция делает себе статистику)С действительно крупными партиями тоже самое.Все партии отслеживают,от точки А и до барыг.А внеплановый объем(большой и маленький) быстро находится и сливается.
п.с.Не нужно быть семи пядей во лбу,чтобы понять,как работает эта система.

[Исправлено: Gljuk, 11.06.2020 - 10:11]
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§ Сергей kst
Re: Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 11.06.20 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Тут отличное место для закладки маленьких порции наркотиков, которые продают по интернету

Прогуливаемся иногда с супругой в лесополосе за Костанаем,дышим воздухом,так вот тут вся земля перерыта-верхний слой листвы и иголок снят,будто искали что-то.Уверен это не грибники)
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§ electro
Re: Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 11.06.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вещество является высушенной марихуаной высушенной весом 30 гр. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38906?1591889175

двойное высушивание увеличивает цену :lol:
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§ Гога
Re: Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
95% наркоты находят по наводке. Это лет ...цать сказал начальник управления по противодействию наркопреступности г.Костаная. Я тогда ещё жил в Кустанае.
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