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Куратор темы: yudjin
§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но концовка ни в пень ни в Красную армию.

ну какая была у оригинала притчи...
можешь дописать..я знаю, ты это умеешь мастерски делать!
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!
Будем смотреть на результаты прошлогоднего лесорубного и посадочного сезона: что получилось, что совсем никак, где в день сегодняшний раздается звук пилы.
Итак, живая изгородь на пр.Абая:
в районе остановки СХИ



и в районе Наримановки:
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы не знаете куда исчезают деревья?

А может их просто сжирает бизнес?
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для неких особо недалёких особ из газетки НК...
не все оболваненные деревья пережили варварскую обрезку:


и это только начало...
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой весной деревья рубили не так много и практически не высаживали молодые.
Поэтому ямы от прошлых посадок не прижившихся сосен вместо кленов и тополей так и зияют... прикрытые забором и петуниями:
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!/




Фото деревьев из поста #48 за трубой было-стало) про это не говорим,умолчим так сказать?)
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!/




Фото больного тополя из поста #50, это он расцвел или дерево за ним?)
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


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Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фото деревьев из поста #48 за трубой было-стало) про это не говорим,умолчим так сказать?)

что стало? из полноценных деревьев, которые выполняли РЯД ФУНКЦИЙ, кроме одной, которой тычут чиновники, они превратились в куцые "шарики".


Цитата:
abaika95:
ото больного тополя из поста #50, это он расцвел или дерево за ним?)

тополь покрыт мелкой и желтой листвой, патамушта он болен был еще до кронирования, но акиматовская спесиалиста почему-то его одобрила.
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы помните, еще несколько лет назад какой тенистой был этот участок улицы Тарана возле интерната...
и газеты по разнарядке бы читали, а не окна завешивали от солнца:
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что стало? из полноценных деревьев, которые выполняли РЯД ФУНКЦИЙ, кроме одной, которой тычут чиновники, они превратились в куцые "шарики"./



В прошлом году были кроинированы,дождаться не мог что они зацветут,всё фоточки тут размещал про лысые столбы)
Сейчас зацвели-опять не то, какие-то,куцые шарики,которые не выполняют ФУНКЦИИ)
На следующий год какая претензия будет?)



Цитата-/тополь покрыт мелкой и желтой листвой, патамушта он болен был еще до кронирования, но акиматовская спесиалиста почему-то его одобрила./

На фото вроде зелёная листва) или показалось?) И акцент у тебя какой-то Джамшудовский проявляется) на югах рос?)
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§ Victor Yang
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Итак, живая изгородь на пр.Абая:

Ну вот опять - в полуметре от теплотрассы. А её скоро реконструировать должны - понятно что мешать будет эта "изгородь."
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О делах сегодняшних. Мне эти дополнительные полосы для съезда машин с проспекта Абая на Чкалова ни в одно место не уперлись...Но ради них спилили не моргнув глазом и даже не дрогнув три десятка лиственниц, берез и столько же оболваненных в прошлом году тополей. Их даже не пытались пересадить.




Почему нельзя было ограничится меньшим количеством вырубленных красивых, здоровых деревьев и сделать обычный перекресток? Почему экологи закрывают глаза на любое такое уничтожение и не заставляют дорожников компенсировать потери?
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


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Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная потеря. Задушенная брусчаткой в лучших традициях дорожных халтурщиков, при попустительстве экологов и прочих дармоедов, береза около Русского драмтеатра на прошлой неделе окончательно канула в лету.

Предлагаю руководству города и жкх, включая прошлого начальника, если у них есть честь и совесть, добровольно возле драмтеатра собственноручно посадить насколько берез. Но не в такие квадритики по полметра, а в полноценные газоны. И если они примутся и пойдут в рост, то весь их экоцид по отношению к деревьям города будет слегка оправдан собственным трудом.
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


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Сообщений: 6695
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.06.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс гибели замурованных деревьев запущен....на радость владельцам асфальтово-брусчаточных заводиков. Ведь погибшие в этих квадратиках деревья у нас не принято восстанавливать.
Вот и в сити-центре началось отмирание сосен... они не хотят быть задушенными и уходят от нас, видя варварское отношение...



Эти, возле почты пока еще живы и зелены сверху, но нижние ветки давно сухие. Почему-то подрядчики это не замечают, а лезут на вполне здоровые деревья и обрубают живые ветви.
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