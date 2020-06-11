Цитата: Также Муратбай Жолдасбаев просит учесть опыт Финляндии

Видать успел еще до карантина на народные деньги по финляндиям пошастать... теперь надо отчет держать. Прям не страна, а пример во всем... образовании, потребл...тве.... Только почему не в зарплатах и экологическом сознании?



Цитата: Сенатор считает, что в торговых сетях все продукты свалены на полки и люди скупают все, но не видят, что было бы для них полезно.

Вот он щас нахамил всем мэрчендайзерам, супервайзерам и прочим товароведам.



А люди башку для чего имеют, чтобы понимать, что для них полезно, а что вредно? Видимо читать после модернизации сознания и обновлёнки образования уже все разучились. Только реагировать на метки способны.