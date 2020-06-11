сайлау курманов Re: Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3835

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:56 Район оврага за 15 гаражами, что в Рудном, сплошным пустырем тянется на два километра, здесь нет камер слежения как в городе, за редким прохожим прогуливающих собак, больше никого нет. Тут отличное место для закладки маленьких порции наркотиков, которые продают по интернету. Однако, частенько на трассе что рядом , оставляют машину и начинается поиск потребителями этих самых закладок. Смею заверить, последних стало больше. Я по своей простоте думал что люди потеряли что-нибудь и помогал искать. Кто говорил ключи теряли или что другое. Пока знакомые не подсказали.