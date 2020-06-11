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§ NG.kz
«Мы получили грандиозный опыт...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего носить маски здоровым людям, какие ограничения ждут нас осенью и как мешает медикам малообразованность населения, рассказывает руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями и туберкулезом департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Костанайской области Людмила НАЛОБИНА.
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§ electro
Re: «Мы получили грандиозный опыт...»
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 11.06.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людмила Владимировна
Цитата:

Я не очень верю в защитную силу маски для здоровых людей, но я ее ношу. Потому что это предписано постановлением главного государственного санитарного врача

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