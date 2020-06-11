Цитата: alex_60:

у нас все вывозят должным образом. в семь утра. мусорка с баками хоть и не на виду,и закрыта от глаз , но всегда чисто. площадка и подьезд/проход к ней засфальтирован. в этом году по новой. хотя и так нормально было.

Ну ну это точно не Костанай. Либо в ваших краях живет кто-то из ЖКХ или прочих ведомств.