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§ NG.kz
Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Муратбай Жолдасбаев считает, что в супермаркетах Казахстана нужно маркировать продукты, что поможет покупателям. Такое правило он предлагает закрепить законодательно.
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§ maxsaf
Re: Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7019
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В цивилизованных государствах сегодня используются метки на продуктах питания

А у нас нет меток, блин, че делать? Германия, че за метки? У вас есть? :lol:
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§ yudjin
Re: Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также Муратбай Жолдасбаев просит учесть опыт Финляндии

Видать успел еще до карантина на народные деньги по финляндиям пошастать... теперь надо отчет держать. Прям не страна, а пример во всем... образовании, потребл...тве.... Только почему не в зарплатах и экологическом сознании?

Цитата:
Сенатор считает, что в торговых сетях все продукты свалены на полки и люди скупают все, но не видят, что было бы для них полезно.

Вот он щас нахамил всем мэрчендайзерам, супервайзерам и прочим товароведам.

А люди башку для чего имеют, чтобы понимать, что для них полезно, а что вредно? Видимо читать после модернизации сознания и обновлёнки образования уже все разучились. Только реагировать на метки способны.
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§ Victor Yang
Re: Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерунда какая-то. В текущей экономической ситуации лучше законодательно обязать торговые точки указывать кроме стоимости упаковки товара, стоимость единицы веса или объёма товара - за литр или за килограмм. Так можно наглядно увидеть что дороже, а что дешевле. Особенно когда стали появляться ёмкости по 0,9, 0,85 л.
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§ elektron
Re: Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5205
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.06.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас есть?

Не не встречал и не слышал про такие.
Слышал про красные, жёлтые, зелёные - "светофор", но там и критерии другие. И пока только в проекте.
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§ drakon
Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19376
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не не встречал и не слышал про такие.

Значит в нецивилизованной Стране,
живём. Я тоже не слышал... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 11.06.2020 - 14:12]
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§ Wisher
Re: Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в...
Wisher


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.04.19
Отправлено: 11.06.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда выбираю из кучи однотипных продуктов более натуральные по составу.

В США, насколько знаю, есть продукты категории "organic food", но и цена на них конечно же выше.
В случае если отдать "organic" продукты в лабораторию на хим.анализ и там обнаружат искусственные заменители и прочую химию, то можно спокойно подавать в суд.
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§ Добринцофф
Re: Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7327
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.06.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжёл труд сенатора,сидеть целый день и не хрена не делать,от того и лезет всякий бред в пустую голову.
Причем ,что ни новая идея так обязательно надо усложнить жизнь людям.
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