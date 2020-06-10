/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Перекопали новый асфальт и не восстановили		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Перекопали новый асфальт и не восстановили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жилой массив Амангельды (Красный Партизан), пересечение улиц Целинная-Мира и Целинная-Дружбы. Компания КазТрансГаз Аймак проводила работы по подземной подводке газа к новым коттеджам. После окончания работ асфальтовое покрытие не восстановили, засыпали щебнем.
Читать новость

§ Kairat stayer
Re: Перекопали новый асфальт и не восстановили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, если есть возможность прикрепите пожалуйста фото, как я понял, что после проведения вышеуказанных работ не уложили асфальтовое покрытие.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Перекопали новый асфальт и не восстановили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей kst: Внимание вопрос-куда обратиться с данной проблемой,если в акимат,то в какой отдел? Может кто-нибудь телефон знает?

Для начала, на мой взгляд вам следует обратиться в службу 109, если не ошибаюсь посёлок Амангельды (Красный Партизан) по территориальности относится к областному центру г.Костанаю. Тогда должны принять заявку, в последующем соответственно передать для отработки в заинтересованную организацию и.т.д.
Профайл

§ abaika95
Re: Перекопали новый асфальт и не восстановили
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4147
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЖКХ города,если не ответят (летом работы не початый край) то в областное управление ЖКХ и лучше с фото
Профайл

§ Сергей kst
Re: Перекопали новый асфальт и не восстановили
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 11.06.20 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
после проведения вышеуказанных работ не уложили асфальтовое покрытие.

Именно так. Всем спасибо за отклик.Проверим предложенные Вами варианты.
Профайл

§ Сергей kst
Re: Перекопали новый асфальт и не восстановили
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 11.06.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дозвонился по номеру 109.Оператор вежливый,заявку приняли,сказали передадут информацию в соответствующий орган.
Профайл

§ Kairat stayer
Перекопали новый асфальт и не восстановили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Дозвонился по номеру 109.Оператор вежливый,заявку приняли,сказали передадут информацию в соответствующий орган.


Хоть, тут хорошие новости. На контроле пожалуйста держите исполнение вашей заявки, по возможности еженедельно или ежедекадно оповещайте нас. Надеюсь, не получится как в другой ветке народных новостей, с прошлого года часть брусчатки подрядчик не доложил.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 52
Пользователей: 2
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 58.92 Ko -
^ Наверх