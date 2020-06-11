/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 788 из 788«1...786787788
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

-----Глава ЦИК Элла Памфилова
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но я не знаю что она там говорит, а самое главное - при каких обстоятельствах. Нет возможности послушать

____Почему не можете прослушать ??
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

-----Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании ЦИК заявила, что поправки к Конституции уже приняты, а провести голосование по ним — добрая воля президента России Владимира Путина.«Принят уже этот закон, приняты поправки, уже сам по себе этот процесс легитимен, — подчеркнула Памфилова. Так вот пришло очень много сообщений что эта информация не верная,т.е фейковая,специально для вас видео версия.
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

-----КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ& (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерациио поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ,от 14.03.2020 N 1-ФКЗ)----обратите внимание на последнюю дату .
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Почему не можете прослушать ??

Потому что на работе.
Цитата:
Гога:
Элла Памфилова на заседании ЦИК заявила, что поправки к Конституции уже приняты, а провести голосование по ним — добрая воля президента России Владимира Путина

Ну не знаю. В законе всё по-другому. То что инициатива президента закона в такой редакции - это вполне возможно. А возможно имелось ввиду что поправки приняты (в том смысле какие именно они будут). Но "оппозиционные" СМИ очень любят вырывать слова из контекста.
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
обратите внимание на последнюю дату

Где ты всё это выискиваешь?
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5205
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Потому что на работе.

В Кустанае на работе в инете сидел, теперь в Челябе :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5205
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.06.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Где ты всё это выискиваешь?

Да иностранцы все такие, из за тридевять земель... :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

---Вот когда прослушаете - тогда и продолжим.
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да иностранцы все такие

----Так он теперь вроде по отношению ко мне - соотечественник??
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Так он теперь вроде по отношению ко мне - соотечественник??


Возможно стёб, наверное над третьими лицами из числа доморощенных подсмеивается, уж довольно знакомая фраза, в моей памяти всплыла (из за тридевять земель).

[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2020 - 17:19]
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

---Вообще - то я ответ от elektron ждал !?
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1976
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Вообще - то я ответ от elektron ждал !?


А куда он денется, если посчитает нужным ответит. Обычно из за тридевять земель из дальнего зарубежья после 22 по местному времени появляются.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 788 из 788«1...786787788
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 52
Пользователей: 1
Всего: 53

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 78.32 Ko -
^ Наверх