/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолий Павличенко подозревается в даче взятки чиновнику из отдела образования Костаная. Взятка перечислялась на карту должностному лицу, чтобы он как можно быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок.
Читать новость

§ drakon
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19376
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что,только - не дают.
И за что только - не берут, взятки... 8-) :-o
Профайл

§ Сабыр
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остаётся надеяться что тот чиновник не Вася Цимбалюк, а то если они оба присядут хана совсем придет нашему образованию.
Профайл

§ nmv85
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 11.06.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь,что нашему образованию давно каюк!!!!
Профайл

§ директор пляжа
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото с иволгой случайно.
Все совпадения случайны герои вымышлены))
Профайл

§ директор пляжа
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
то если они оба присядут хана совсем придет нашему образованию.

может наоборот?
Профайл

§ maxsaf
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7019
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТОО "Aniretake 2010"

А кто такая эта Ekaterina? ))
Профайл

§ abaika95
В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4147
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.06.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Боюсь,что нашему образованию давно каюк!/



Ну почему же?) Вполне при Цимбалюке держатся) это повыше в министерствах какая-то катавасия каждый год происходит
Профайл

§ abaika95
Re: В даче взятки подозревается руководитель центра...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4147
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.06.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А кто такая эта Ekaterina? ))/




Ну не назовут же они тоо Iilotana)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 51
Пользователей: 1
Всего: 52

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 63.97 Ko -
^ Наверх