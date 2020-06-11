Цитата: Гога:

Почему не можете прослушать ??

Потому что на работе.

Цитата: Гога:

Элла Памфилова на заседании ЦИК заявила, что поправки к Конституции уже приняты, а провести голосование по ним — добрая воля президента России Владимира Путина

Ну не знаю. В законе всё по-другому. То что инициатива президента закона в такой редакции - это вполне возможно. А возможно имелось ввиду что поправки приняты (в том смысле какие именно они будут). Но "оппозиционные" СМИ очень любят вырывать слова из контекста.