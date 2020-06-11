alex_60 Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012 #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8568

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:56 у нас все вывозят должным образом.

в семь утра.

мусорка с баками хоть и не на виду,и закрыта от глаз ,

но всегда чисто.

площадка и подьезд/проход к ней засфальтирован.

в этом году по новой.

хотя и так нормально было.