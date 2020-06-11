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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 июня 2020 года десятки казахстанцев попытались почувствовать себя гражданами «страны, вернувшейся с войны». Как-то так получилось, что смягчение противоэпидемических мер совпало по времени с послаблением политического режима.
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§ Сергей kst
Re: Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 11.06.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Правительство:Демократия?Власть народа?Конституция? Не ,не слышали...
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§ Козлов я
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.06.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Конституция? Не ,не слышали...


Зря,зря... И у нас и у северного соседа пользуется большим спросом для изменений.
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§ maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Зря,зря... И у нас и у северного соседа пользуется большим спросом для изменений.

Раз уж тема зашла за конституцию северного соседа - задам один вопрос. В чем там подвох? :lol:
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§ Козлов я
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В чем там подвох?

Кратко:
-Внесение в Конституцию такого слова, как Бог. Цитата:
Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство

-Защита института брака,как союза мужчины и женщины, чтобы детям не жить однополыми браками.
-Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.
-Укрепление ЗОЖ.
-"Справедливые" пенсии и уважение к труду. Правда,насчет справедливости уточнений нет.
-Обнуление сроков и неприкосновенность Президента. Сейчас в России один и тот же человек не может избираться Президентом более двух сроков подряд.После принятия поправок один человек не может избираться более двух раз В ЖИЗНИ. Однако есть подпункт- сроки до внесения этой поправки НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.
Во такая се ля ви. :-)
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§ Горожанин_kst
Re: Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1607
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.06.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

А ещё принимается положение для граждан РФ о верховенстве законов страны над международным правом.
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
После принятия поправок один человек не может избираться более двух раз В ЖИЗНИ

Что может помешать новому президенту "обнулить" себя так же конституционно, или вообще снять любые лимиты, по окончании второго срока? )))
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7018
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
-Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. -Укрепление ЗОЖ.

Короче, обнуление срока президентства спрятано за популистскими изменениями. ХитрО. Я один это вижу, или 140 миллионов россиян тоже это видят?))
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§ Victor Yang
Re: Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
обнуление срока президентства спрятано за популистскими изменениями. ХитрО. Я один это вижу, или 140 миллионов россиян тоже это видят?))

Все видят, конечно. Знали бы они что в Казахстане даже не спрашивали народ про изменения в конституцию - сами вносили без лишних вопросов.
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* Гога
Re: Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/wi7fiGSn8h0[/video]
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* Гога
Re: Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

---Уже все принято !! Посмотри видео .А 1ого июля на голосовании всем ручки БЕСплатно дадут.
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§ Victor Yang
Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Уже все принято !! Посмотри видео

Для этого нужно законы приводить, а не видео. Кто что сказал - может быть или гипотетически или вырвано из контекста.
А вот этот закон:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=346019&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5286315773633684#029870544734864074
Он действительно принят, кроме статьи 1, в которой поправки и содержатся. В в статье 3, п.4 сказано:
Цитата:
4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования (с учетом особенностей, установленных частью 7 настоящей статьи) в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию Российской Федерации получили одобрение в ходе общероссийского голосования.


Не стоит повторять слова недовольных СМИ. Лучше почитать сами законы.

[Исправлено: Victor Yang, 11.06.2020 - 13:56]

[Исправлено: Victor Yang, 11.06.2020 - 13:58]
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