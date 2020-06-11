|Цитата:
maxsaf:
В чем там подвох?
Кратко:
-Внесение в Конституцию такого слова, как Бог. Цитата:
Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство
-Защита института брака,как союза мужчины и женщины, чтобы детям не жить однополыми браками.
-Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.
-Укрепление ЗОЖ.
-"Справедливые" пенсии и уважение к труду. Правда,насчет справедливости уточнений нет.
-Обнуление сроков и неприкосновенность Президента. Сейчас в России один и тот же человек не может избираться Президентом более двух сроков подряд.После принятия поправок один человек не может избираться более двух раз В ЖИЗНИ. Однако есть подпункт- сроки до внесения этой поправки НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.
Во такая се ля ви.