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§ NG.kz
Без горячей воды на все лето останутся 25 домов в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отключение горячей воды до 1 сентября связано с заменой тепломагистрали ТМ-13 по ул. Карбышева. Деньги на реконструкцию были выделены из областного бюджета в рамках подготовки к отопительному сезону.
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§ KOS77
Re: Без горячей воды на все лето останутся 25 домов в Костанае
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 11.06.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В связи с ремонтом уже с 12 мая 25 домов в мкрн. Западный останутся без горячего водоснабжения.

Воды нет с 11 мая, но никакой ремонт ещё и не начинался. Несколько бездельников "спустя рукава" ведут подготовку к ремонтным работам (расчищают доступ техники), такими темпами и до нового года останемся без воды. Почти месяц без толку отключена горячая вода, почему нельзя было отключить перед самым началом ремонта, а не когда он только планировался!?
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