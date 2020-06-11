KOS77 Re: Без горячей воды на все лето останутся 25 домов в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 729

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:30 Цитата: В связи с ремонтом уже с 12 мая 25 домов в мкрн. Западный останутся без горячего водоснабжения.

Воды нет с 11 мая, но никакой ремонт ещё и не начинался. Несколько бездельников "спустя рукава" ведут подготовку к ремонтным работам (расчищают доступ техники), такими темпами и до нового года останемся без воды. Почти месяц без толку отключена горячая вода, почему нельзя было отключить перед самым началом ремонта, а не когда он только планировался!?