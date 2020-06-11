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§ NG.kz
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июня ТОО Тазалык-2012 поднимает тарифы на вывоз мусора. В частности, за вывоз мусора жителю многоквартирного дома придется заплатить 351,74 тенге (235,41 ранее). На сайте ТОО Тазалык-2012 о тарифах почему-то не упомянуто от слова совсем.
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§ директор пляжа
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доллар же поднялся, вот и они подняли сразу на 50%. а че не на сто сразу. Мусор как не вывозили должным образом так и не вывозят. Позорище.
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§ Сергей_я
Re: Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2942
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.06.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Мусор как не вывозили должным образом так и не вывозят. Позорище.

Да тут суммы копеечные, может это как-то исправит работу. Хотя очень слабо в это верится.
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§ alex_60
Тарифы за вывоз мусора от ТОО Тазалык-2012
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8568
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас все вывозят должным образом.
в семь утра.
мусорка с баками хоть и не на виду,и закрыта от глаз ,
но всегда чисто.
площадка и подьезд/проход к ней засфальтирован.
в этом году по новой.
хотя и так нормально было.
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