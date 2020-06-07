В Казахстане и России бушуют дискуссии, касающиеся и нас, и всего мира. Дискуссии не абстрактные, потому что один из центральных вопросов - прививать или не прививать - вырисовывается буквально как вопрос жизни и смерти. Его острота усугубляется тем, что сотни и сотни миллионов людей, включая и нас с вами, становятся сейчас жертвами невиданного прежде по своим масштабам международного терроризма. Читать новость
elektron: Спид, туберкулёз, энцефалит и пр., всё дело гигиены? Проконсультируйтесь у терапевта.
Ваши попытки сохранить лицо, прикрывшись медицинской маской терапевта, уже вызывают приступы жалости у читающей публики. Совсем не обязательно консультироваться у медиков для понимания того, что соблюдение элементарных правил гигиены и культуры поведения позволяют индивиду и обществу избежать множества болезней.
Совершенно лишне вкушать медикаменты, защищающие от заражения СПИДом, вполне достаточно кипятить иглы или пользоваться одноразовыми шприцами для ширева и не размахивать цветным флагом в незнакомой компании. Что там еще - туберкулез? Социальная болезнь, присущая бедной прослойке общества. Если убрать недоедание, обеспечить гражданам нормальные условия существования, то кривая заболеваний неуклонно поползет вниз без всяких прививок.
Ну и для понимания ситуации из книги Поля де Крайфа:
"Спора нет: наши современные ученые не посрамили Пастера, своего пророка. Так почему же наши врачи, работники здравоохранения, патронажные сестры не бросаются в бой с болезнями, которые, по научным данным, вполне устранимы, которые не должны больше существовать? Почему сотни тысяч людей продолжают умирать ненужной смертью? Сорок лет тому назад в лабораториях и больницах борцов со смертью окрыляла надежда, что они быстро ответят на вызов Пастера. Что же теперь заглушает огонь, который Пастер собственной пламенной ненавистью к страданиям и смерти зажег в тысячах своих учеников и последователей?
Почему большинство наших столпов науки говорит теперь сдержанно и скромно уже не об искоренении болезней, а только о предупреждении и лечении. Почему чахотка, эта белая чума, легко поддающаяся искоренению, до сих пор свирепствует в наших больших городах? Почему сифилис, который еще легче превратить в печальное воспоминание, почему он тоже не показывает наклонности к снижению? Почему американские матери продолжают умирать от родильной горячки, которая так легко предотвратима?"
P.S. Книга написана в 1926 году. Прошло почти сто лет, но ВОЗ и ныне там.
О чём Вы?🤣Вы всё ещё в начале прошлого века, а у нас 21-й век на дворе. Если Вы элементарных вещей не понимаете, то действительно бесполезно. Список болезней, которые были практически истреблены,благодаря вакцинации,можно продолжить... Конечно и правила личной гигиены никто не отменял. Но всё жэ, отрицать очевидное по меньшей мере просто не умно. 😁
elektron: А вот тут, если интересно 10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам
Дальше уже сдали позиции, вставив слово "практически", то есть как бы не совсем, но к этому идем семимильными шагами, начиная с прошлого века: Цитата:
elektron: Список болезней, которые были практически истреблены,благодаря вакцинации,можно продолжить...
Типа "Меня вчера призвали в армию, значит практически я уже генерал!"
Цитата:
elektron: Вы всё ещё в начале прошлого века, а у нас 21-й век на дворе.
Да, болезней стало больше, но "фактически" ничего не изменилось. Как болели тубиком, так и болеют, сифилис тоже никуда не делся, чума только ждет возможности вылезти, менингит - запросто, корь - никуда и ходить не надо, гепатит - только уворачивайся. В 20-м веке хоть болезней поменьше было, теперь кроме старых нужно еще от новых отбиваться.
Можно, наверное, придумать какую-нибудь универсальную прививку, чтобы вирусы и микробы принимали человека за своего, но тогда и человек должен стать каким нибудь простейшим организмом, инфузорией-туфелькой, размножаться делением, а нужна ли такая жизнь прогрессивному человечеству?
Маркс: Дальше уже сдали позиции, вставив слово "практически"
Так статья называлась, просто скопипастил. Первая в статье болезнь, вроде как истреблена полностью. Остальные под контролем. Встречаются чаще в странах с неразвитой медициной. Если я лечу в Африку, делаю доп. прививку от малярии, от гепатита А и Б привит, уворачиваться не нужно. А вот что делать с короной, как показывает практика, просто гигиена не спасает, как и от гриппа, но от второго хоть есть прививка. Которая уменьшает риск заболевания, а при заражении способствует более лёгкому течению болезни и как правило без последствий-осложнений. На работе одна "старушка" тоже кричала, зачем мне эти прививки. В итоге заразилась гриппом, осложнение - потеря обоняния. Не особо серьёзное, но неприятное. Бывают и по хуже. Теперь прививается. Дело личное каждого, делать или нет, только потом не нужно кричать, как же так? Цитата:
Маркс: Типа "Меня вчера призвали в армию, значит практически я уже генерал!"
ну зачем так передёргивать? Список можете сами найти. Вот что говорит ВОЗ://1. Сохраняется ли необходимость в вакцинации, если гигиена, санитария и безопасное водоснабжение обеспечены на достаточно высоком уровне? Вакцины необходимы, поскольку хороший уровень гигиены, санитарии, безопасное водоснабжение и безопасные продукты питания недостаточны для прекращения инфекционных заболеваний. Без поддержания на оптимальном уровне показателей иммунизации или коллективного иммунитета болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, вернутся вновь.// https://www.who.int/features/qa/84/ru/
Снова дискуссия о разных вещах без внимания к собеседнику! Нужно признать - приятнее и интереснее чем о наркомане с 5-ю судимостями. Меня поражает вот эта уверенность человека вообще. Само выражение "мы победили (истребили) болезнь", ей-богу если бы возбудители её могли смеяться гогот стоял бы вселенский. И хотя прививки сами по-себе как способ превенции опасности почти не несут, быть может для единиц из сотен тысяч а то и миллионов, то к производителям их доверия не много, а скорее и вовсе никакого.
Butch: Меня поражает вот эта уверенность человека вообще.
Да это вообще клиника )) Этот человек уверен, что, например, спид уже не является проблемой, так как есть антиретровирусная терапия. А прививка от гриппа помогает ему от простуды. Тут бесполезно что-либо объяснять, можно только пальцем у виска молча покрутить. Услышать в свой адрес "антипрививочник!" и пойти дальше.
Butch: Само выражение "мы победили (истребили) болезнь"
Если бы были "МЫ" то многое можно было бы совершить. А так пока всё разношёрстное... одни согласны, другие против, каждому своё. Цитата:
JereK: Да это вообще клиника ))
И Вам спасибо за понимание.Цитата:
JereK: Этот человек уверен, что, например, спид уже не является проблемой, так как есть антиретровирусная терапия.
Подобного никогда не утверждал, зачем так изворачивать. Упомянул, только что лечится.Цитата:
JereK: А прививка от гриппа помогает ему от простуды.
И подобного не утверждал, а так же лишь упомянул было, что просто не болел простудой долго. С чем связано будем долго ещё гадать. Что происходит то в головах некоторых? Да уж. Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
Да кстати, сегодня сделал тест на антитела по короне, в конце следующей недели будут результаты. Обязательно сообщу. Будем вместе ломать голову, если не против?
elektron: одобного никогда не утверждал, зачем так изворачивать. Упомянул, только что лечится.
Нет уж, вы теперь не отмазывайтесь. Вы черным по белому написали, что проблема вич более не актуальна, так как есть терапия:
Цитата:
JereK:бичи современной цивилизации СПИД
Это уже в прошлом, сегодня есть медикаменты, если не излечивающие полностью, то снижающие активность ВИЧ до практического нуля и до уровня не "заразности", можно смело стареть хоть до 90 лет. А есть медикаменты, которые защищают от заражения. PrEP вроде называются. Так что не актуально.
Цитата:
elektron: И подобного не утверждал, а так же лишь упомянул было, что просто не болел простудой долго.
Нет, вы напрямую связали прививку от гриппа и вашу резистивность к простуде:
Цитата:
elektron: Я каждый год делаю прививку от гриппа. Да и остальные все, что можно по рекомендации врача. Уже и не помню, когда последний раз простую простуду имел.
elektron: Будем вместе ломать голову, если не против?
Уж что что, а "ломать голову" это завсегда пожалуйста. Цитата:
elektron: Если бы были "МЫ" то многое можно было бы совершить.
Эх! Вот и Вы верите в то, что что-то можете Что-то сейчас взбрело - представьте на минутку что появится такой вирус, который будет паразитировать на организмах принимающих лекарственные препараты. Это будет такое "фиаско", на загляденье просто.
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