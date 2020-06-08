abaika95 Советы на каждый день #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4143

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 Совет всем на утро кто не замечал)

Режим быстрого сна у большинства начинается с 8 до пол 10) в это время очень хочется спать) мозг сам по себе уносит вас в мир грез

Если кому в это время надо на работу

Совет вставать в 7 или пол 7 утра)

Попробуйте мозг будет свежий

За то время примите душ,выпьете сначала обязательно стакан воды он запускает мозг после сна потом уже тонизирующие кофе или крепкий чай с закуской

И будет бодряк)