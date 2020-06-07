Маркс Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать? #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 900

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:59 Цитата: elektron:

Спид, туберкулёз, энцефалит и пр., всё дело гигиены? Проконсультируйтесь у терапевта.

Ваши попытки сохранить лицо, прикрывшись медицинской маской терапевта, уже вызывают приступы жалости у читающей публики. Совсем не обязательно консультироваться у медиков для понимания того, что соблюдение элементарных правил гигиены и культуры поведения позволяют индивиду и обществу избежать множества болезней.



Совершенно лишне вкушать медикаменты, защищающие от заражения СПИДом, вполне достаточно кипятить иглы или пользоваться одноразовыми шприцами для ширева и не размахивать цветным флагом в незнакомой компании. Что там еще - туберкулез? Социальная болезнь, присущая бедной прослойке общества. Если убрать недоедание, обеспечить гражданам нормальные условия существования, то кривая заболеваний неуклонно поползет вниз без всяких прививок.



Ну и для понимания ситуации из книги Поля де Крайфа:



"Спора нет: наши современные ученые не посрамили Пастера, своего пророка. Так почему же наши врачи, работники здравоохранения, патронажные сестры не бросаются в бой с болезнями, которые, по научным данным, вполне устранимы, которые не должны больше существовать? Почему сотни тысяч людей продолжают умирать ненужной смертью? Сорок лет тому назад в лабораториях и больницах борцов со смертью окрыляла надежда, что они быстро ответят на вызов Пастера. Что же теперь заглушает огонь, который Пастер собственной пламенной ненавистью к страданиям и смерти зажег в тысячах своих учеников и последователей?



Почему большинство наших столпов науки говорит теперь сдержанно и скромно уже не об искоренении болезней, а только о предупреждении и лечении. Почему чахотка, эта белая чума, легко поддающаяся искоренению, до сих пор свирепствует в наших больших городах? Почему сифилис, который еще легче превратить в печальное воспоминание, почему он тоже не показывает наклонности к снижению? Почему американские матери продолжают умирать от родильной горячки, которая так легко предотвратима?"



P.S. Книга написана в 1926 году. Прошло почти сто лет, но ВОЗ и ныне там.