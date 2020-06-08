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Куратор темы: Козлов я
§ abaika95
Советы на каждый день
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял себя в руки
Достал из мусорки вентилятор
Прочитал мантру ОМ и призвал святого Ампера и детей его Эдисона,Вестингауза и Теслу)
Чуть не откусив язык прикрутил провода к вилке)
Вент-работает)
Спасибо всем советчикам в этой ветке)
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вент-работает)

Вот что святой Пендель делает! В смысле жара... :lol:
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§ abaika95
Советы на каждый день
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет всем на утро кто не замечал)
Режим быстрого сна у большинства начинается с 8 до пол 10) в это время очень хочется спать) мозг сам по себе уносит вас в мир грез
Если кому в это время надо на работу
Совет вставать в 7 или пол 7 утра)
Попробуйте мозг будет свежий
За то время примите душ,выпьете сначала обязательно стакан воды он запускает мозг после сна потом уже тонизирующие кофе или крепкий чай с закуской
И будет бодряк)
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.06.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или крепкий чай с закуской

Это вы так назвали пшеничный сок, осветленный и без мякоти? :lol:
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§ abaika95
Советы на каждый день
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это вы так назвали пшеничный сок, осветленный и без мякоти?/





Лучше охлаждённую содовую Ессентуки ли боржоми)) мозгам полезно с утра)
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.06.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один насущный совет. Как перекрыть воду в заклинившем шаровом кране?
Шаровые краны используются практически везде.Но если ими долго не пользоваться,то внутри образуются солевые отложения и они препятствуют повороту крана. Не нужно пробовать провернуть его плоскогубцами или молотком. Только сломаете. Сначала отверните гайку, держащую "бабочку".

Под ней находится гайка, прижимающая фторопластовый сальник.

Ее нужно чуть-чуть отпустить,это ослабит высохший сальник.
Затем разводным ключом нужно повращать вправо-влево шток,удерживающий запорный шар.

Делать это нужно осторожно, понемногу увеличивая ход ключа.Если это делать одним рывком,то можно расколоть шарик. После того,как шаровый кран получится перекрыть, затяните гайку и верните на место "бабочку".
В целях профилактики не забудьте раз в 2-3 месяца повращать рукоятку крана в крайние положения для избавления от солевых отложений. Удачи!
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§ таноми52
Советы на каждый день
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1809
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.06.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Не нужно пробовать провернуть его плоскогубцами или молотком. Только сломаете.


Эх, чуть бы раньше с советом! Я уже сломала... Хотела доказать, что и сама с усами
И плоскогубцы, как на грех, под рукой оказались :-x
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§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё можно регуляторы температуры (можно электронные по желанию) на батареи ставить. А не двери и окна открывать, что бы жарко не было. Тогда и общедомовой счётчик не будет лишнего мотать. :lol: Пока не начнут счётчики на сами батареи ставить и по результату с необходимым коэффициентами считать. Тоже вариант. Всё лучше, чем деньги на ветер. 8-)
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§ Добринцофф
Советы на каждый день
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7325
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.06.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Еще один насущный совет. Как перекрыть воду в заклинившем шаровом кране?

Спасибо,очень актуально,я не знал,надо будет попробовать.
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