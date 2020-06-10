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≡ Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество рейсов перевозчики сократили, а также добавили дни недели, в которые дачные маршруты ими в областном центре вообще не обслуживаются. Все это сделано по разрешению акимата Костаная.
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§ Маркс
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.06.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Такие перевозки нерентабельны.

Предлагаю все предприятия города перевести на работу только в часы наибольшей нагрузки, чтобы восторжествовала капиталистическая справедливость.

Например, больницы пусть работают только весной и осенью, когда начинается период обострения болезней и пациентов больше всего. Это ничего, что будут давки, зато очень рентабельно.

Магазины тоже зачем целыми днями работают, непонятно. Можно открывать утром на час и вечером на два. Пусть народ ломится, зато никакого простоя у продавцов не будет.

Банки пусть два раза в месяц работают. В дни выдачи аванса и зарплаты. Понятно, что нагрузка большая, но зато рентабельность в разы возрастет.

В школах тоже можно же все оптимизировать, сделать одну четверть, учеников объединить по возрасту и сделать у учителей смены по 24 часа через день. Зато потом отпуск и каникулы по 9 месяцев.

По вопросам разработки систем рентабельности для организаций и индивидуальных предпринимателей обращаться в ООО "Идеи Маркса".
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§ андрей 117
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 10.06.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в свое время отказались от маршруток.мол для безопасности людей.а эти старые крокодилы не на всех маршрутах окупают себя.так как расходник дорогой.бедный 104 и так один ездил убитый.так его еще и сократили.а как люди по мимо дач в психбольницу будут добираться это акимат не волнует.
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§ yudjin
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6689
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости 113-го.
Сегодня на маршруте работал ДЛИНОМЕР, он же "гармошка".

Цитата:
андрей 117:
а как люди по мимо дач в психбольницу будут добираться это акимат не волнует.

ну акиматовских то в дурашку на служебной отвезут в случае чего ;-)
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* Змея Подколодная
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну акиматовских то в дурашку на служебной отвезут в случае чего

По ходу одного уже доставили в отдельную палату и провели интернет,оттуда вещает.))) :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По ходу одного уже доставили в отдельную палату и провели интернет,оттуда вещает.)))/




Не уж то про вас речь?))) Или что имеете ввиду?) Флуд ждёт
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