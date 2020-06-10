elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #11801





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5197

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:12 Цитата: maxsaf: С чего вдруг? Мне лично удобно

Ну если удобно продолжим. Цитата: maxsaf:

совершившими ошибку разобрались. Едем дальше - кто совершил насилие?))

По сути не важно - насилие осознанное или по одурению, ест насилие.

И тут самое главное.

Начнём с того, когда верхи не хотят, низы не могут...

Просто для "сокральности" автожертва, не вариант. Для этого нужно искать или вернее ждать и когда это происходит, тут начинается абсолютно необоснованное насилие. И любой катализатор, может в итоге превратиться в оружие.

Ну и со всеми вытекающими.