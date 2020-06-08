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Куратор темы: Козлов я
* abaika95
Советы на каждый день
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял себя в руки
Достал из мусорки вентилятор
Прочитал мантру ОМ и призвал святого Ампера и детей его Эдисона,Вестингауза и Теслу)
Чуть не откусив язык прикрутил провода к вилке)
Вент-работает)
Спасибо всем советчикам в этой ветке)
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вент-работает)

Вот что святой Пендель делает! В смысле жара... :lol:
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* abaika95
Советы на каждый день
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет всем на утро кто не замечал)
Режим быстрого сна у большинства начинается с 8 до пол 10) в это время очень хочется спать) мозг сам по себе уносит вас в мир грез
Если кому в это время надо на работу
Совет вставать в 7 или пол 7 утра)
Попробуйте мозг будет свежий
За то время примите душ,выпьете сначала обязательно стакан воды он запускает мозг после сна потом уже тонизирующие кофе или крепкий чай с закуской
И будет бодряк)
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.06.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или крепкий чай с закуской

Это вы так назвали пшеничный сок, осветленный и без мякоти? :lol:
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* abaika95
Советы на каждый день
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это вы так назвали пшеничный сок, осветленный и без мякоти?/





Лучше охлаждённую содовую Ессентуки ли боржоми)) мозгам полезно с утра)
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