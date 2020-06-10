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* Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Промолчу конечно)))))

Цитата:
........................


Давайте, Абайка, без сцен и истерик)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7013
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Откроем частное бюро расследований - "Следствие ведут колобки"?

Зачем? Вы сказали что мне должно быть неудобно за некорректное сравнение убийства полицейскими и убийства алкашами. С чего вдруг?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5197
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы сказали что мне должно быть неудобно за некорректное сравнение

Не не, я сказал (имея в виду), что эти ошибки должно быть "неудобно" сравнивать. ;-)
Давайте оставаться корректным, хотя бывает, могу быть не правильно понятым, или не правильно выразившимся. :-x
Да и потом, вроде выяснили было уже, не?
Вышли на новый уровень? :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Давайте, Абайка, без сцен и истерик/




Вам объяснить чем отличается саркозмичное про молчу от истерики?)))
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* Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
........................

Вот это был сарказм?)))) Ну извините))) А про истерики не надо, вы в них профи,я не претендую))) Вы так предсказуемы, Абайка,ну до скукоты, была уверена, что мимо этого сообщения мимо не пройдете)))) Шо так задело?))))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что мимо этого сообщения мимо не пройдете)))) Шо так задело?))))/



Не пользуйтесь уловкой,атакую задним числом) сразу палитесь) вы писали обычное сообщение я ответил не так как вам хотелось бы,теперь выстраиваете комплексную типо оправдательную атаку) это все так на поверхности что даже в дисскусию переходить не буду)))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7013
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что эти ошибки должно быть "неудобно" сравнивать.

С чего вдруг? Мне лично удобно
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* Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я ответил не так как вам хотелось бы

Мне до правого ботинка, как вы отвечаете, я Вас не всегда изволю читать. Иногда через строчку, по настроению) Факт того,что Вы не прошли мимо этого сообщения, я была уверена) Мы даже пари заключили на работе))) Я, как понимаете, в выигрыше)))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.06.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А про истерики не надо

Глас народа
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мы даже пари заключили на работе))) Я, как понимаете, в выигрыше)))/




Этой такой глупый довод))) хотя ладно) подЫграю)))


На что спорили?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5197
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: С чего вдруг? Мне лично удобно

Ну если удобно ;-) продолжим. 8-) Цитата:
maxsaf:
совершившими ошибку разобрались. Едем дальше - кто совершил насилие?))

По сути не важно - насилие осознанное или по одурению, ест насилие.
И тут самое главное.
Начнём с того, когда верхи не хотят, низы не могут...
Просто для "сокральности" автожертва, не вариант. Для этого нужно искать или вернее ждать и когда это происходит, тут начинается абсолютно необоснованное насилие. И любой катализатор, может в итоге превратиться в оружие.
Ну и со всеми вытекающими. 8-)
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