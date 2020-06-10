Цитата: я ответил не так как вам хотелось бы

Мне до правого ботинка, как вы отвечаете, я Вас не всегда изволю читать. Иногда через строчку, по настроению) Факт того,что Вы не прошли мимо этого сообщения, я была уверена) Мы даже пари заключили на работе))) Я, как понимаете, в выигрыше)))