Kairat stayer Пляж? Парковка? Лень? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1973

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Юджин проверенный источник, в прошлом году в народных новостях была заметка: Перекопали, перемесили, перепортили... Якобы изрядно испортили ландшафтную зону у "Кривого", которую много лет назад создал "Автодом".



Тогда когда обсуждали, у меня возникло ряд сомнении в достоверности и объективности автора народной новости, сам выехал к Кривому магазину и визуально осмотрел, цитирую:



Съездил туда, произвёл осмотр участка где проводятся ремонтные работы по замене труб, с разведопросом граждан. То что описано автором не в полной мере соответствует действительности, у кого есть желание сами могут посмотреть. Представители и специальная техника коммунальщиков работают в плановом режиме (экскаватор, кран, летучка, трактор со сварочном аппаратом, автомашина ГАЗ для откачивания воды, КАМАЗ-погружены старые трубы). Ни одного убитого дерева не увидел, при этом визуально видно, что когда экскаваторщик ранее производил работы обошел ель и рябину. Правда задеты корни, выживут или нет время покажет. Видел сооружение выложенное из камня, возможно автор именует альпийской горкой, не повреждена, но на участке отдельно сложены аналогичные камни.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35969&start=15#comment_1