Маркс Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 900

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 Цитата: НГ:

Такие перевозки нерентабельны.

Предлагаю все предприятия города перевести на работу только в часы наибольшей нагрузки, чтобы восторжествовала капиталистическая справедливость.



Например, больницы пусть работают только весной и осенью, когда начинается период обострения болезней и пациентов больше всего. Это ничего, что будут давки, зато очень рентабельно.



Магазины тоже зачем целыми днями работают, непонятно. Можно открывать утром на час и вечером на два. Пусть народ ломится, зато никакого простоя у продавцов не будет.



Банки пусть два раза в месяц работают. В дни выдачи аванса и зарплаты. Понятно, что нагрузка большая, но зато рентабельность в разы возрастет.



В школах тоже можно же все оптимизировать, сделать одну четверть, учеников объединить по возрасту и сделать у учителей смены по 24 часа через день. Зато потом отпуск и каникулы по 9 месяцев.



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