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§ NG.kz
Пляж? Парковка? Лень?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние жаркие деньки увеличили естественную тягу народа к прохладной воде. Кто пешком, кто на автобусе, кто на своем железном коне. Пару лет назад, соорудив песчаный пляж около большого моста, для последних закатали в асфальт и большую парковку, даже с урнами и лавками.
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§ Kairat stayer
Пляж? Парковка? Лень?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1973
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Всё правильно Юджин написал и прикрепил фотоматериал, тем более есть-же специально отведённое место для парковки автомобилей.


Ранее в конце 2018 года на форуме обсуждали заметку: МВД РК будет выплачивать казахстанцам деньги за съёмку правонарушений – 40% от штрафа.

Когда вышеуказанный законопроект после обсуждении подпишут, таким как Юджин он-же Евгений и другим при последующем подтверждении состава правонарушения будут выплачивать 40% от штрафа, клеветы и фейков практически не будет, правоохранительные органы будут выезжать на место происшествия.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33154&start=0#comment_1
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§ Kairat stayer
Пляж? Парковка? Лень?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1973
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин проверенный источник, в прошлом году в народных новостях была заметка: Перекопали, перемесили, перепортили... Якобы изрядно испортили ландшафтную зону у "Кривого", которую много лет назад создал "Автодом".

Тогда когда обсуждали, у меня возникло ряд сомнении в достоверности и объективности автора народной новости, сам выехал к Кривому магазину и визуально осмотрел, цитирую:

Съездил туда, произвёл осмотр участка где проводятся ремонтные работы по замене труб, с разведопросом граждан. То что описано автором не в полной мере соответствует действительности, у кого есть желание сами могут посмотреть. Представители и специальная техника коммунальщиков работают в плановом режиме (экскаватор, кран, летучка, трактор со сварочном аппаратом, автомашина ГАЗ для откачивания воды, КАМАЗ-погружены старые трубы). Ни одного убитого дерева не увидел, при этом визуально видно, что когда экскаваторщик ранее производил работы обошел ель и рябину. Правда задеты корни, выживут или нет время покажет. Видел сооружение выложенное из камня, возможно автор именует альпийской горкой, не повреждена, но на участке отдельно сложены аналогичные камни.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35969&start=15#comment_1
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§ yudjin
Пляж? Парковка? Лень?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6688
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Юджин проверенный источник, в прошлом году в народных новостях была заметка:

Вообще-то это не моя заметка, а Очевидца, коим я не являюсь.
И вообще к чему сюда это приплетать?
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§ Сергей_я
Пляж? Парковка? Лень?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2941
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Когда вышеуказанный законопроект после обсуждении подпишут, таким как Юджин он-же Евгений и другим при последующем подтверждении состава правонарушения будут выплачивать 40% от штрафа, клеветы и фейков практически не будет, правоохранительные органы будут выезжать на место происшествия.

Да не будет это работать. Только на бумаге и будет.
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§ Kairat stayer
Пляж? Парковка? Лень?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1973
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вообще-то это не моя заметка, а Очевидца, коим я не являюсь. И вообще к чему сюда это приплетать?


Так, никто и не говорит, что вы Очевидец. На мой взгляд всё, что ранее освещали, является объективной и правдивой информацией.
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§ Kairat stayer
Пляж? Парковка? Лень?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1973
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да не будет это работать. Только на бумаге и будет.


Если примут, тогда и посмотрим, там в обсуждениях кое-какие нюансы отметили, в части касающейся возможных уловок, чтобы обмануть граждан, с целью ограничения и не осуществления положенных законопроектом выплат.
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