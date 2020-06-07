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elektron:
Первая в статье болезнь, вроде как истреблена полностью.
Вроде как? Это как? Вроде как жив, но в коме.
Цитата:
elektron:
На работе одна "старушка" тоже кричала, зачем мне эти прививки. В итоге заразилась гриппом, осложнение - потеря обоняния.
Может она пока лечилась, чеснок какой-нибудь в нос закапывала, вот и лишилась обоняния. А глупость свою решила прикрыть осложнением от гриппа. Знаем мы таких старушек.
Цитата:
elektron:
Без поддержания на оптимальном уровне показателей иммунизации или коллективного иммунитета болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, вернутся вновь.
Так они и возвращаются, никакие прививки не помогают. Потому что оптимального уровня невозможно достигнуть в текущей действительности. Да и верить бюрократам из ВОЗ даже Трамп уже перестал.