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§ NG.kz
Создание сайтов для малого бизнеса в Нур-Султане (Астана)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы активно продвигать собственный малый бизнес, можно использовать интернет-сайт. С помощью сайта размещенного в сети Интернет можно выполнять множество бизнес-задач, способствующих продвижению товаров, снижению затрат и автоматизации.
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§ shootnix
Re: Создание сайтов для малого бизнеса в Нур-Султане (Астана)
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 10.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я еще 10 лет назад отговаривал людей заводить себе сайты, тем более за деньги. А сегодня просто форвардю на викс. А такие канторы, имхо, пережиток прошлого и все равно скоро кончатся. Зачем продлевать агонию? =))
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§ Кушмурунец23
Создание сайтов для малого бизнеса в Нур-Султане (Астана)
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 10.06.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
Я еще 10 лет назад отговаривал людей заводить себе сайты, тем более за деньги.

А я еще 10 лет назад наоборот призывал и до сих пор призываю иметь свой сайт.
У кого какой то свой бизнес. Для творческих людей, просто для заработка и т.д.
Конечно же есть сейчас много ресурсов, которые в какой то мере могут заменить свой сайт. Но это уже "проживание в многоквартирном" а не в собственном доме.
Не хотите платить, можно самому сделать изучив одну из бесплатных CMS
Любой, было бы желание, может смастерить. Но платит придется за домен и хостинг.
Конторы наверно пережиток прошлого, потому как сейчас очень сильно развит фриланс. Можно зайти на соответствующие биржи и заказать выполнение любой работы. Порой выходит дешевле.
9 лет назад мне пришлось самому на старость лет изучать премудрости программирования и т.д. Поверьте, это оказалось очень даже не трудно.
Главное желание!
Сайт конечно же это хорошо, вот только чтобы он "работал" его нужно продвигать.
Чтобы по ключевым поисковым запросам ваш сайт находился как можно выше.
Тогда при наличии хорошего товара, контента и прочего, к вам "повалят" потенциальные клиенты, подписчики. В этом случае сайт можно монетизировать.
Способов монетизации тоже множество...
Тема в общем то очень актуальная.
P/S:
Некоторым своим друзьям я делал сайты бесплатно и буквально за несколько свободных дней.

[Исправлено: Кушмурунец23, 10.06.2020 - 16:06]
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