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§ NG.kz
Пляж? Парковка? Лень?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние жаркие деньки увеличили естественную тягу народа к прохладной воде. Кто пешком, кто на автобусе, кто на своем железном коне. Пару лет назад, соорудив песчаный пляж около большого моста, для последних закатали в асфальт и большую парковку, даже с урнами и лавками.
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§ abaika95
Re: Пляж? Парковка? Лень?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин вроде такой молодой и уже такой ворчун,что же дальше то будет,страшно представить......
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§ peshexod
Re: Пляж? Парковка? Лень?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3546
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже задумывался на эту тему. Стал замечать за собой, что мне всё надо, стал видеть то чего раньше не замечал.
Пришел к выводу, что я не ворчун)), я вникаю и вижу ситуацию шире чем видят другие.
В этом случае я вижу опасность и грязь от автомобиля на пляжной полосе.
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§ Маркс
Re: Пляж? Парковка? Лень?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 899
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.06.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пройти пешком от парковки до пляжа наверное что-то мешает.

Удивительно, как еще эти животики на хиленьких ножках прямо в автомобилях не купаются. Видимо, боятся, что потом не заведут свою консервную банку. И тут самое главное правильно выбрать золотую середину, чтобы и ножки не натрудить, и машинку не забрызгали оголтелые купальщики. Это и есть показатель крутости и практичности. Наверное, эти понятия вбивают в автошколах вместе с ПДД, ведь до приобретения авто все были люди, как люди.
Цитата:
yudjin:
Надеюсь, соответствующие ведомства прокомментируют.

Так-то должны быть у водоемов водоохранные зоны, по крайней мере раньше было так. Сейчас, наверное, можно и не соблюдать никаких санитарно-гигиенических правил, скоро всем прививки поставят от всех болезней, да и лекарств всяких полно, только успевай лечиться.
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§ Сергей_я
Re: Пляж? Парковка? Лень?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин вроде такой молодой и уже такой ворчун,что же дальше то будет,страшно представить......

Надо быть таким как 99% населения страны? жить как стадо? сказали идти - иди, сказали стоять - стой или кнутом получи.
Вы там в акимате итак ничего толком не делаете, создаете только иллюзию работы. Это притенения не конкретно к вам, а вообще к власти.
Пока не тыкнешь пальцем, никто ничего и не делает
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§ Змея Подколодная
Пляж? Парковка? Лень?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юджин вроде такой молодой и уже такой ворчун

А что не так? Люди постеснялись, прямо в реку не заехали, все таки цивилизованное общество.))))) Сами бы искупались и машину помыли заодно.
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§ yudjin
Пляж? Парковка? Лень?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Пока не тыкнешь пальцем, никто ничего и не делает

...а если и делают, то через одно место.
Ты же помнишь, как обращался по поводу испохабленной пешеходной дорожки в 9-ке?
Привезли щебенки, сыпанули, потом трактором в грязь вмесили...
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§ abaika95
Пляж? Парковка? Лень?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо быть таким как 99% населения страны? жить как стадо? сказали идти - иди, сказали стоять - стой или кнутом получи./



Эка вы большинство населения подписали под стадо) самое интересное что не один из 99% не признается что он стадо а скажет что он бунтарь идущий против системы) и вы в том числе) хотя вы тоже из числа 99%) и в итоге все одинаковые) есть те кто трезво оценивает ситуацию,есть те кому пофиг на мелкие проблемы потомучто делом заняты,те кто решает вопросы и не проходит мимо 1% (сталкер яркий пример как и некоторые действительно кто хочет что-то исправить что из гражданского общества что из госслужбы) ну и есть ворчуны,которые просто ворчат)



Цитата-/Вы там в акимате итак ничего толком не делаете/

Особенно я)
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§ abaika95
Пляж? Парковка? Лень?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Люди постеснялись, прямо в реку не заехали, все таки цивилизованное общество.))))) Сами бы искупались и машину помыли заодно./




Ну не сделали же этого) а если бы сделали Юджин интересно подошёл бы к ним и высказал свою критику?)
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§ Змея Подколодная
Пляж? Парковка? Лень?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну не сделали же этого)

Дык и я о том! Приличное общество, машины на берегу, рядом с отдыхающими на песочке)))))))
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§ Kairat stayer
Re: Пляж? Парковка? Лень?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно Юджин написал и прикрепил фотоматериал, тем более есть-же специально отведённое место для парковки автомобилей.
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§ Сергей_я
Re: Пляж? Парковка? Лень?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эка вы большинство населения подписали под стадо) самое интересное что не один из 99% не признается что он стадо а скажет что он бунтарь идущий против системы) и вы в том числе)

Почему же? Я прекрасно понимаю что много чего не делаю, а нужно. Я пытаюсь идти против системы, но в основном пока только виртуально, из 10 проблем которые вижу, постараюсь минимум 2-3 озвучить или донести до тех, кто должен решать эту проблему. Цитата:
abaika95:
Ну не сделали же этого) а если бы сделали Юджин интересно подошёл бы к ним и высказал свою критику?)

т.е.если я вижу человека идущего по городу к примеру с ножом или пистолетом, я должен пройти мимо? ведь он же просто идет и в руках держит, никого не убивает, а значит закон не нарушает.
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§ abaika95
Пляж? Парковка? Лень?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/т.е.если я вижу человека идущего по городу к примеру с ножом или пистолетом, я должен пройти мимо? ведь он же просто идет и в руках держит, никого не убивает, а значит закон не нарушает./



Так я к тому же) видишь нарушение вызывай полицию,если обстоятельства не терпят отлагательств то попытайся решить проблему самостоятельно в пределах возможностей) но ты же не будешь стоять и фоткать мужика с пистолетом чтобы быстрей быстрей выставить это в соц сети?)
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§ Сергей_я
Пляж? Парковка? Лень?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видишь нарушение вызывай полицию

Так это и есть нарушение. Я вызову конечно. Вот только если я просто вызову, то никто не отреагирует, а если выложить фотку, то есть шанс что-то тем, кому следовало отреагировать на вызов, настучат по шапке.
К сожалению, пока властям не тыкнешь через форумы/соц.сети, они не реагируют. Даже когда тыкнешь, ито не всегда помогает ,а если просто словесно, там даже и связываться не будут.
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§ abaika95
Пляж? Парковка? Лень?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я вызову конечно. Вот только если я просто вызову, то никто не отреагирует/




Вы так часто вызывали патруль на себя видя мужика с пистолетом?) И каждый раз полиция не доезжала?)



Тут пример конечно не подходящий с пистолетом.... НО мое мнение было и остаться прежним) прежде чем ворчать в соц сетях хоть 100500 раз тебе прислали перед этим на твои вопросы отписку, обратись сначала в уполномоченные органы с вопросом,заявкой,с фото приложением нарушения) не отреагировали ? Бомби по всем фронтам в соц сетях и форумах ) иначе получается белебирда как в России недавно Путин возмущался) почему он о проблемах в регионах узнает через соц сети?) Вопрос не риторический а требующий серьезного изучения) либо люди разочаровались в компетенции местных органов и сразу сливают проблемы в сеть, либо люди мягко говоря обленились и в погоне за хайпом вместо обращения в органы сразу сливают проблемы в сеть) палка о двух концах.....
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