Цитата: abaika95:

Эка вы большинство населения подписали под стадо) самое интересное что не один из 99% не признается что он стадо а скажет что он бунтарь идущий против системы) и вы в том числе)

Почему же? Я прекрасно понимаю что много чего не делаю, а нужно. Я пытаюсь идти против системы, но в основном пока только виртуально, из 10 проблем которые вижу, постараюсь минимум 2-3 озвучить или донести до тех, кто должен решать эту проблему. Цитата: abaika95:

Ну не сделали же этого) а если бы сделали Юджин интересно подошёл бы к ним и высказал свою критику?)

т.е.если я вижу человека идущего по городу к примеру с ножом или пистолетом, я должен пройти мимо? ведь он же просто идет и в руках держит, никого не убивает, а значит закон не нарушает.