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≡ Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество рейсов перевозчики сократили, а также добавили дни недели, в которые дачные маршруты ими в областном центре вообще не обслуживаются. Все это сделано по разрешению акимата Костаная.
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§ Маркс
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 899
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.06.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Такие перевозки нерентабельны.

Предлагаю все предприятия города перевести на работу только в часы наибольшей нагрузки, чтобы восторжествовала капиталистическая справедливость.

Например, больницы пусть работают только весной и осенью, когда начинается период обострения болезней и пациентов больше всего. Это ничего, что будут давки, зато очень рентабельно.

Магазины тоже зачем целыми днями работают, непонятно. Можно открывать утром на час и вечером на два. Пусть народ ломится, зато никакого простоя у продавцов не будет.

Банки пусть два раза в месяц работают. В дни выдачи аванса и зарплаты. Понятно, что нагрузка большая, но зато рентабельность в разы возрастет.

В школах тоже можно же все оптимизировать, сделать одну четверть, учеников объединить по возрасту и сделать у учителей смены по 24 часа через день. Зато потом отпуск и каникулы по 9 месяцев.

По вопросам разработки систем рентабельности для организаций и индивидуальных предпринимателей обращаться в ООО "Идеи Маркса".
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