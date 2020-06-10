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§ NG.kz
29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом один полицейский, спасая женщину, чуть сам не упал с балкона. Инцидент произошел 7 июня. В 20.30 на пульт «102» отдела полиции района поступило сообщение от местных жителей, которые сообщили, что в 4-м микрорайоне женщина пытается покончить с жизнью.
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* abaika95
Re: 29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герои! Молодцы!
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§ Vit
Re: 29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то может стоит в очереди на органы. В следующий раз, соседи вызывайте не полицию, не отвлекайте людей от работы. А вызывайте врачей. Пусть после прыжка сразу вырезают внутренности. Другим людям они важней нужней.
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§ Местный
29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские полицейские
Местный


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 10.06.20 - 11:52
Комментарий проходит проверку.
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* Змея Подколодная
29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские полицейские
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и пусть бы висела. Не понимаю, зачем рисковать жизнью ради самоубийц. Это их выбор. На фига вообще висеть на уровне 4 этажа на глазах у толпы, жаждущей зрелищ. Есть много других способов, по тихому, у себя дома. Это недостаток внимания что ли? Но вцепилась намертво, спасайте меня теперь. В последний момент видимо озарение посетило.
Цитата несостоявшегося самоубийцы:
Цитата:
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы. Кроме одной. Ты уже летишь с моста."

А ребята молодцы, безусловно! Четко сработали.
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