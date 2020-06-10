Цитата: - Вы говорите о давке в них, но, как правило, это бывает по утрам и вечерам, причем в одну сторону:

Открыл америку... Да это логично, закономерно и было всегда! это специфика дачных маршрутов понятная всем, только не акимату и перевозчикам.

Патамушта ЛЮДИ едут утром на дачу, а вечером назад! Что здесь не понятно? И как по другому акимат, теоретически знающий как работать на земле, предлагает поступать дачникам?



Цитата: Днем автобусы на дачных маршрутах нередко перевозят буквально по несколько человек

А если посчитать? А акимат с перевозчиками?

Сколько людей впихиваются по головам в эти утренние и вечерние автобусы, нарушая все мыслимые нормы перевозки, не говоря уже о санитарных 1,5-метрах Нечитайло!

И разделить на количество рейсов... может все не так плохо по копейкам получается?