Ну и пусть бы висела. Не понимаю, зачем рисковать жизнью ради самоубийц. Это их выбор. На фига вообще висеть на уровне 4 этажа на глазах у толпы, жаждущей зрелищ. Есть много других способов, по тихому, у себя дома. Это недостаток внимания что ли? Но вцепилась намертво, спасайте меня теперь. В последний момент видимо озарение посетило.

Цитата несостоявшегося самоубийцы:

Цитата: Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы. Кроме одной. Ты уже летишь с моста."

А ребята молодцы, безусловно! Четко сработали.