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§ NG.kz
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество рейсов перевозчики сократили, а также добавили дни недели, в которые дачные маршруты ими в областном центре вообще не обслуживаются. Все это сделано по разрешению акимата Костаная.
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* yudjin
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Вы говорите о давке в них, но, как правило, это бывает по утрам и вечерам, причем в одну сторону:

Открыл америку... Да это логично, закономерно и было всегда! это специфика дачных маршрутов понятная всем, только не акимату и перевозчикам.
Патамушта ЛЮДИ едут утром на дачу, а вечером назад! Что здесь не понятно? И как по другому акимат, теоретически знающий как работать на земле, предлагает поступать дачникам?

Цитата:
Днем автобусы на дачных маршрутах нередко перевозят буквально по несколько человек

А если посчитать? А акимат с перевозчиками?
Сколько людей впихиваются по головам в эти утренние и вечерние автобусы, нарушая все мыслимые нормы перевозки, не говоря уже о санитарных 1,5-метрах Нечитайло!
И разделить на количество рейсов... может все не так плохо по копейкам получается?
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§ Тот самый
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
Тот самый


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Сообщений: 773
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пример тому - маршрут № 115, по которому автобус ходил на дачи «Автомобилист» и который в конце концов перестал существовать из-за абсолютной убыточности.


Цифры покажите. Разве уже валидаторы поставили, чтобы использовать слово "абсолютная"? В прошлом году сам акимат говорил перевозчикам, что не верит их данным об убыточности.

Ну и в утренние/вечерние часы дачные маршруты сверхприбыльны, недачники даже не рискуют в них садится - порой, чтобы давку в них выдержать нужно иметь стальную волю и нервы.

Так что, Нурдаулет БЕЙСЕНОВ, Вы бы прокатились для начала в них сами, а потом уж говорили что-то.
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* yudjin
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
yudjin


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Сообщений: 6685
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С учетом всех этих моментов мы пошли на корректировку графика движения и сокращение дней обслуживания дачных маршрутов.

Это вообще что за....? Есть график, прописанный в тендерной документации. Вы на него согласились. Будьте добры соблюдайте. Пассажиры, оплачивая установленный тариф на 100 % выполняют свои обязательства.
Интересно, годами люди по 113-му маршруту ездили по графику и с автобусом-длиномером...Но пару лет назад у ТТС началось... могут поменять график, не приехать на дачу за людьми, сменить маршрут, поменять автобус на короткий...Аппетиты возросли что ли?

Теперь сверим показания!
С ВОСКРЕСЕНЬЯ 7 ИЮНЯ в 113-ом висит такой график:

По словам диспетчера ТТС, водителя автобуса его прислал АКИМАТ.
Теперь смотрим на новый график от акимата.
Он совершенно другой.
При этом речи о том, что в ЧЕТВЕРГ автобусы не ходят совсем в расписании в автобусе нет ни слова! А между прочим в четверг полив в СО Элеваторщик! И это не просто так придумали чередовать поливы в больших обществах, а чтобы уменьшить нагрузку на автобусы.

Другой вопрос. Я работаю. полив 18.00. Я еду в 17.30. сразу начинаю поливать. КАК и десятки других дачников. АКИМАТ предлагает всех вывезти ОДНИМ рейсом в 20.00. Издевательство, по другому и не скажешь.

[Исправлено: yudjin, 10.06.2020 - 11:32]
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* abaika95
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А если посчитать? А акимат с перевозчиками?Сколько людей впихиваются по головам в эти утренние и вечерние автобусы, нарушая все мыслимые нормы перевозки, не говоря уже о санитарных 1,5-метрах Нечитайло!/


Цитата-/Ну и в утренние/вечерние часы дачные маршруты сверхприбыльны, недачники даже не рискуют в них садится - порой, чтобы давку в них выдержать нужно иметь стальную волю и нервы./




Ну и что конкретно ВЫ предлагаете эксперды во всех вопросах?) Отменить дневные рейсы и пустить больше машин утром и вечером?)
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* yudjin
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
yudjin


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Сообщений: 6685
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От разумной и подкрепленной критики к предложениям.
Меня как и других дачников в рудненском направлении, устроил бы такой график 113-го маршрута:
ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС
от ост. ДК Мирас:
8.25 9.25 10.25 11.25
16.25 17.25 18.25 19.25

От СО Пригородное:
9.00 10.00 11.00 12.00
17.00 18.00 19.00 20.00

И автобус должен быть длиномер, хотя бы по выходным.
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§ Vit
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу вам посчитать если хотите. Эти крокодилы в городском режиме кушают не меньше 50л на 100 км, остановки, перекрёстки, переходы. В день, как я смотрю 5 рейсов плюс с базы и обратно. Вот вам и 150 литров × 185 теньге=27750. Много он собрал с бабушек и дедушек? Половина уверен гоняют по разным льготам. Доход приносит только юджин платя полноценно за проезд) уверен на 100% что маршрут убыточный. Посмотрите сколько стоит один балон, Китай от 100 000 т. Больше чем 100 000 км в режиме города они не пройдут. А значит нужно 6 балонов в год покупать. Зп, налоги, механик, директор, запчасти. Короче, да ну его нафиг такой "бизнес". Они держутся скорей всего на старых запасах.
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§ 5555
Re: Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 10.06.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может решить кардинально??? Завести отдельные маршруты - Автовокзал (остановка КЖБИ) - дачи. Плечо меньше - Загрузка будет полнее так как можно будет пустить всего 1 автобус (максимум 2) который будет мотаться кругами. И вопрос цены снимется по городу 80 оттуда еще 80 и все довольны.
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* abaika95
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Меня как и других дачников в рудненском направлении, устроил бы такой график 113-го маршрута:/



Как и других дачников это сколько?)
Всех опросил?)
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* yudjin
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
yudjin


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Сообщений: 6685
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. Вот вам и 150 литров × 185 теньге=27750. Много он собрал с бабушек и дедушек? Половина уверен гоняют по разным льготам.

Ты хорошо топливо считаешь, но нифига не можешь сказать сколько собрали с людей, чтобы аргумент был прям железобетонный. И они не скажут, и акимат... Пусть сначала покажут свой доход, чего от них уже три года просят, что бы понять убыточный маршрут или нет.
Во-вторых, если все так плохо, то пусть акимат с бюджетом не жоп...ся и датирует перевозчика. Ведь дачи - это тоже социальный проект для большинства тех, кто ездит на автобусе.
Я не думаю, что чиновники будут рады тому как в 90-х загибались общества, превращая обжитые территории в разруху, рассадник воровства и бомжевания. Кому от новой головной боли будет лучше?
Так может навести порядок с транспортом дешевле и проще, чем обрекать дачи на исчезновение...
Хотя посмотришь на тех кто преимущественно едет и пашет... они , последнее поколение...
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* yudjin
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Всех опросил?)

А гр...ый акимат спросил?
Уверен они понятия не имеют какие общества здесь находятся и какой график полива.

[Исправлено: yudjin, 10.06.2020 - 11:48]
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* abaika95
Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.06.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А гр...ый акимат спросил?/



Так ты же утверждаешь что твой график всем дачникам удобен вот и спрашиваю всех опросил?) Или чем ты тогда обьективней гре...ого акимата?)
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