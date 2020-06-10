Цитата: maxsaf:

Да, если не сложно

Ну что тут можно ещё сказать, проходили же всё.

Как минимум превышение сл. полномочий раз. Потом не во всех, не очень объединённых уже штатах, такой приём разрешён, а там где разрешён, до 5-ти минут вроде. И не важно, что за чел, если так каждого давить, то и судов не нужно будет.

Задача - задержать или ещё там что, не выполнена. Убили на улице, преднамеренно. Без необходимости. Так кратко.

ПС: задачу выполнили - задержали, даже наручники одели, а потом убили-удушили.



[Исправлено: elektron, 09.06.2020 - 20:41]