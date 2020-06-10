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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че на митинги никто не выходит. Привыкли?

Я так понимаю, вопрос риторический. ;-)
Ведь сравнивать ошибку и насилие (в независимости от того, что за человек, на то суд есть)
как то "неудобно" должно быть просто. Но это лично моё мнение, если что. 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ведь сравнивать ошибку и насилие

Вот щас я прям запутался - а кто ошибку то совершил?))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а кто ошибку то совершил?))

Ну чакрами пошевели, можешь ведь. :lol:
Или что мне тут расписывать детально, сколько таких по миру шарахается, и что их не душат? 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Или что мне тут расписывать детально

Да, если не сложно
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да, если не сложно

Ну что тут можно ещё сказать, проходили же всё.
Как минимум превышение сл. полномочий раз. Потом не во всех, не очень объединённых уже штатах, такой приём разрешён, а там где разрешён, до 5-ти минут вроде. И не важно, что за чел, если так каждого давить, то и судов не нужно будет.
Задача - задержать или ещё там что, не выполнена. Убили на улице, преднамеренно. Без необходимости. Так кратко.
ПС: задачу выполнили - задержали, даже наручники одели, а потом убили-удушили.

[Исправлено: elektron, 09.06.2020 - 20:41]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.20 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем как и 75-ий дедок, "пал" невзначай", слава богу жив остался, в стабильном состоянии.
По мне так просто беспредел полиции.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

С совершившими ошибку разобрались. Едем дальше - кто совершил насилие?))
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