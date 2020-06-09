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≡ Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболист сборной Центральноафриканской Республики Фернандер Кассай заявил, что намерен судиться с костанайским "Тоболом". По его словам, в декабре он узнал из СМИ, что оказался не нужен клубу, однако в самом "Тоболе" ему сообщили, что продлили период его восстановления до 2 февраля.
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§ drakon
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19371
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не знаю правда мячик пинали хоть раз в жизни.

Не знаю,есть ли такие, которые
в детстве не гоняли мячик, с утра
до вечера, с перерывом на обед?... :lol: :oops: :-P
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* maxsaf
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не знаю,есть ли такие, которые в детстве не гоняли мячик, с утра до вечера, с перерывом на обед?...

Я такой. Я не видел смысла в хаотичном перемещении предмета, в результате которого он снова оказывался в исходной точке. Броуновский движняк, на который еще и энергия затрачивается. Я в это время авиамоделированием занимался, книги по ядерной физике читал, химозу смешивал :lol:
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* maxsaf
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Об этом знают соответующие органы? если- да, то получается они или в доле или настолько некомпетентны, что не могут эту лавочку прикрыть

Ста-а-алкер, выходи )))
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