Цитата: drakon:

Не знаю,есть ли такие, которые в детстве не гоняли мячик, с утра до вечера, с перерывом на обед?...

Я такой. Я не видел смысла в хаотичном перемещении предмета, в результате которого он снова оказывался в исходной точке. Броуновский движняк, на который еще и энергия затрачивается. Я в это время авиамоделированием занимался, книги по ядерной физике читал, химозу смешивал