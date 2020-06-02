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Страница 29 из 29«1...272829
Куратор темы: maxsaf
§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
он понятия не имел будет ли это хорошо

Так по итогу не совсем понятно, хорошо получилось или так себе, просто мы привыкли, да и сравнить особо не с чем)) Как может может быть торнадо и извержение вулканов это хорошо? Или аппендикс. Откровенно говоря - туфта, многое при Разумном Создании можно было бы и поразумнее спроектировать. Ощущение, что либо состряпано на "отцепись", либо пущено на самотек, что и требовалось доказать :lol:
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.06.20 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Пришёл к выводу что перенос не возможен. Копирование - да, сколько угодно.
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Пришёл к выводу что перенос не возможен. Копирование - да, сколько угодно.

Перенос - это же копирование с удалением. Когда мы файлы с компа на комп переносим - нас же не парит, что это не тот же файл, а его копия))
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не парит, верно. Если рассматривать "загрузку" как файл для стороннего пользователя. Для родственников там, или для кого-нибудь совсем постороннего с больным воображением. А для "загружаемого" электронный вариант не будет им самим никогда. Об этом говорил.
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А для "загружаемого" электронный вариант не будет им самим никогда.

Ну это только пока оригинал существует. Потом и эта проблема исчезает.
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Страница 29 из 29«1...272829
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